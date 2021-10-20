الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صفقة

انتقد مراقبون عدم قيام أحد الأندية بالكشف عن تفاصيل صفقة عقدها مع اثنين من لاعبيه الأجانب، بعدما انتهت فترة إعارتهما لناديين آخرين، وقام النادي بتسوية ملفهما بسرية تامة، بعد إخفاقه في الاستفادة من خدماتهما، رغم المقابل المالي المدفوع لقاء استقطابهما.

تدخل

علمت «الإمارات اليوم» أن مدرباً مساعداً في الجهاز الفني لأحد الأندية تدخّل لدى شركة كرة القدم في النادي، لوقف قرار إقالة المدير الفني، بعد أن كان على وشك الإعلان عنه، إذ أثنى على قدرات المدير الفني، وأنه يحتاج إلى بعض الوقت لتتحسن النتائج.

16.5 ألف ريال

وصلت أسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر، التي أقيمت أمس على ملعب مرسول بارك في الرياض، إلى 16 ألفاً و500 ريال سعودي، ضمن أعلى الفئات، الأمر الذي جعل الجمهور يتداول هذا السعر غير المسبوق لمباراة واحدة باستغراب.

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