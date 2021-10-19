الامارات | اتحاد الكرة يشيد بجهود لجنة المنتخبات

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يشيد بجهود لجنة المنتخبات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مجلس إدارة اتحاد كرة القدم حرصه على الاستقرار الفني للمنتخبات الوطنية ومواصلة تقديم كل أنواع الدعم لهذه المنتخبات من أجل الوصول إلى أهدافها.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد كرة القدم أمس بمقر الاتحاد بدبي برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد.

وقال الاتحاد في بيان صحافي: «اطلع المجلس على تقرير لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية بحضور الهولندي فان مارفيك، الذي تمت مناقشته بالعديد من الجوانب المتعلقة بمسيرة المنتخب سواء برنامج الإعداد للمباريات وقائمة اللاعبين وطريقة اللعب والقراءة الفنية وغيرها من الأمور التي تصب في مصلحة المنتخب، إلى جانب برنامج الإعداد لمباراتي كوريا الجنوبية ولبنان ضمن الجولتين الخامسة والسادسة يومي 12 و 16 نوفمبر المقبل».

وأشاد مجلس الإدارة بجهود لجنة المنتخبات والشؤون الفنية التي وضعت برامج مختلفة لجميع المنتخبات التي تنتظرها العديد من المشاركات الإقليمية والقارية، منها الأولمبي والشباب والناشئين، وكذلك مراكز التدريب التي ستبدأ العمل بدءاً من الأسبوع المقبل.

واطلع المجلس على آخر التحضيرات الخاصة باستضافة إمارة الفجيرة لمباريات المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً التي ستقام على استاد الفجيرة للفترة من 24 إلى 30 الجاري، بمشاركة منتخبنا الأولمبي وعُمان وقيرغستان والهند، حيث وجه المجلس بتوفير كل احتياجات المنتخب لضمان تحقيق نتائج إيجابية وانتزاع بطاقة التأهل إلى النهائيات التي ستقام في أوزبكستان العام المقبل.

واعتمد المجلس نتائج 42 حكماً مستجداً من الذين شاركوا في دورة الحكام المستجدين التي أقيمت سبتمبر الماضي تحت إشراف إدارة الحكام، وكذلك الموافقة على استقالة يعقوب الحمادي من عضوية لجنة الحكام واختيار محمد سيف الكتبي بديلاً له.

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