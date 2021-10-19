الامارات | متفرقات.. فتح باب المشاركة في «نصف ماراثون رأس الخيمة»

شكرا لقرائتكم خبر عن متفرقات.. فتح باب المشاركة في «نصف ماراثون رأس الخيمة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تم الإعلان عن فتح باب التسجيل رسمياً في سباق نصف ماراثون رأس الخيمة المقررة إقامته يوم 18 فبراير المقبل في جزيرة المرجان.

وقال بيان صحافي: «يمكن للراغبين في المشاركة التسجيل في السباق، المنظّم من قبل شركة آر سي إس للرياضة والفعاليات، والاختيار من بين أربع فئات للسباق، بأسعار خاصة للتسجيل المبكر تبدأ من 295 درهماً لنصف الماراثون، و500 درهم للتتابع لشخصين في نصف الماراثون، و80 درهماً للجري مسافة 5 كيلومترات، و50 درهماً لمسافة كيلومتر واحد».

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