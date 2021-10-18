دوري أبطال أوروبا.. تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج

محمد الفلاح - الإثنين 18 أكتوبر 2021

يواصل مانشستر سيتي، رحلته في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، حينما يواجه فريق كلوب بروج.



ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط وذلك بعد خسارته أمام باريس سان جيرمان في الجولة السابقة، فيما يحل كلوب بروج وصيفا برصيد 4 نقاط.

ويستضيف كلوب بروج ، نظيره مانشستر سيتي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وذلك مساء الثلاثاء 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 7.45 مساء مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8.45 مساء بتوقيت أبوظبي، 6.45 مساء بتوقيت القاهرة.

وتبث منافسات دوري أبطال أوروبا عبر قنوات "بي إن سبورتس" بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستنقل مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1"، وذلك على الهواء مباشرة.