الامارات | إنجلترا تخوض مباراتين بدون جمهور بسبب "الفوضى"

شكرا لقرائتكم خبر عن إنجلترا تخوض مباراتين بدون جمهور بسبب "الفوضى" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) في بيان اليوم الاثنين عن معاقبة إنجلترا بخوض المباراتين المقبلتين على أرضها في المنافسات القارية بدون جمهور بسبب الشغب خلال نهائي بطولة أوروبا 2020 أمام إيطاليا في استاد ويمبلي في يوليو تموز الماضي.

وأضاف اليويفا أنه أوقف تنفيذ العقوبة في المباراة الثانية بينما غرم الاتحاد الإنجليزي 100 ألف يورو (116020 دولارا).

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