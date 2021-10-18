الامارات | مدافع فرنسا: ميسي لن يحصل على الكرة الذهبية.. لهذا السبب

شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع فرنسا: ميسي لن يحصل على الكرة الذهبية.. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأ مدافع منتخب فرنسا السابق، فرانك لوبوف، بطل العالم 1998 والمحلل الفرنسي الشهير حالياً، الجميع برأيه حول حصول ميسي على الكرة الذهبية.

ومن ضمن المعايير الأساسية لمنح اللاعب جائزة الكرة الذهبية هي اللعب النظيف، مما يعني أن تكون قدوة ومثالا يحتذى به.

وكشف نجم نادي تشيلسي الإنجليزي السابق لوبوف عن مرشحه لجائزة الكرة الذهبية لهذا العام، وهو الفرنسي مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيمة.

كما أكد أنه ليس من حق الأرجنتيني ليونيل ميسي الحصول على الجائزة، بسبب تلقيه بطاقة حمراء خلال مجريات الموسم الماضي، واستشهد هنا بالفرنسي زين الدين زيدان في عامي 2000 و2006.

وقال لوبوف: "في عامي 2000 و2006 لم يفز زيدان بالكرة الذهبية لأنه حصل على بطاقة حمراء في كل مرة".

وتابع: "ميسي تلقى بطاقة حمراء في كأس السوبر الإسباني، وهذا يمكن أن يحسب في التصويت، وإذا لم نمنح الكرة الذهبية لزيدان فلا يجب أن نمنحها لميسي كذلك لنفس السبب".

واختتم حديثه قائلا: "في عام 2006 كان زيدان أحد المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، لكن الطرد الذي تلقاه عند اللعب ضد إيطاليا في نهائي كأس العالم استبعده عمليا لنيل الجائزة، وانتهى المطاف بكانافارو للفوز بها على وجه التحديد، لكونه بطل العالم".

وسيتم الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية للموسم الحالي خلال حفل سيقام في العاصمة الفرنسية باريس يوم 29 نوفمبر المقبل.

كما يعد ميسي، ورونالدو، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، وبنزيما، أبرز المرشحين لجائزة الكرة الذهبية في العام الحالي.

يذكر أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد الحالي، حصل على الكرة الذهبية في عام 2017، وقتها تعرض للطرد في مباراة السوبر الإسباني ضد برشلونة في نفس العام.

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