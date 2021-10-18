رئيس رابطة الأندية المصرية: لقاح كورونا شرط حضور مباريات الدوري المصري

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية، أن عودة الجماهير لمدرجات مباريات الدوري المصري ستكون بشكل تدريجي بدءا من الموسم الجديد الذي ينطلق في 25 أكتوبر الجاري.

وقال دياب في تصريحات تليفزيونية لقناة (صدي البلد) المصرية اليوم الأحد إن جميع دوريات كرة القدم في العالم عادت بالتدريج بعد جائحة كورونا.

وأضاف أنه قد تم فتح النظام الخاص لتسجيل الأسماء الراغبة في استخراج تحقيق شخصية للجماهير والتي سيكون بموجبها الحصول علي التذاكر بمعدل 2000 مشجع لكل ناد بشرط الحصول على لقاح كورونا.

وأوضح أن عودة الجماهير تأتي تدريجيًا حفاظًا على صحة المواطنين واللاعبين، موضحًا أن شركة (تذكرتي) محترفة في مجال تنظيم حضور الجماهير.

وشدد على أنه حتى الآن لم يتم تحديد الأسعار لكن ستعلن مع فتح باب التذاكر، موضحًا أن جميع الأندية اتفقت على تنفيذ نظام المسابقة لصالح الجميع وسيتم إعلان جداول المباريات غدًا الإثنين لثمانية أسابيع.