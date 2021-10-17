بلاغات إلى النائب العام المصري ضد اتحاد الكرة تتضمن مخالفات مالية وتهرب ضريبي

محمد الفلاح - الأحد 17 أكتوبر 2021

تلقى مكتب المُستشار النائب العام المصري عدة بلاغات حملت أرقام 105886، 105887، 105888 (فحص المكتب الفني) ضد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم، وآخرين.



بلاغات للنائب العام المصري

وقد تضمنت البلاغات فتح ملفات الفساد المالي والإدارى واتهام مسئولى الاتحاد بالتربح وإهدار المال العام بمبالغ تصل إلى مليارات الجنيهات.

طلبات إحاطة

كان تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب المصري بطلبات إحاطة، اليوم الأحد بحسب بيان، حول العديد من المخالفات المالية والإدارية المنسوبة للاتحاد المصري لكرة القدم.

ومن المقرر أن تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري، غدا الإثنين، اجتماعا عاجلا لمناقشة طلبات الإحاطة.