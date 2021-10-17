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الامارات | السعودية تسمح بحضور الجماهير في الملاعب الرياضية بكامل طاقتها الاستيعابية

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة السعودية، أن المملكة ستسمح بحضور الجماهير في جميع الملاعب والمنشآت الرياضية بكامل طاقتها الاستيعابية اعتبارا من اليوم الأحد.

وقالت الوزارة في بيان، إن دخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية سيقتصر على "الأشخاص الذين أكملوا الحصول على جرعتين من لقاح المعتمد من وزارة الصحة بالمملكة".

وكانت وزارة الداخلية، قالت يوم الجمعة الماضي، إن السعودية ستخفف إجراءات الوقاية من "كوفيد-19" اعتبارا من اليوم الأحد، بعد انخفاض كبير في عدد الإصابات اليومية والتقدم الملحوظ في عمليات التطعيم.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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