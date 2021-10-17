"هازارد مقابل صلاح".. تقارير: ريال مدريد يدرس عقد صفقة تبادلية مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

زعمت تقارير أوروبية، أن إدارة ريال مدريد الإسباني تدرس تقديم عرضا لليفربول من أجل التعاقد مع محمد صلاح نجم الريدز.

وانتقل صلاح إلى صفوف ليفربول خلال صيف 2017 قادما من روما الإيطالي، ومن المقرر أن ينتهي عقده مع الريدز بنهاية يونيو 2023.

وبحسب ما ذكرته شبكة "ESPN"، فإن إدارة ريال مدريد تستعد لصفقة تبادل مفاجئة مع ليفربول بعرض لاعب بالإضافة على مبلغ مادي مقابل ضم البالغ من العمر 29 عاما.

وأضافت أن ريال مدريد يسعى لاستغلال تعثر مفاوضات تمديد عقد صلاح مع ليفربول للدخول في الصفقة.

وأوضحت "ESPN" أن ريال مدريد يستعد لتقديم عرضا لليفربول يتضمن بيع البلجيكي إيدين هازارد بالإضافة إلى مبلغ مادي من أجل التعاقد مع الدولي المصري.

كما أشارت إلى أن ريال مدريد ينتظر حسم ليفربول موقفه من التمديد لصلاح من أجل الدخول على خط المفاوضات.

جدير بالذكر أن صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أكدت اليوم الأحد، أن الكولومبي رامي عباس (وكيل صلاح) سافر إلى إنجلترا لمتابعة مباراة الريدز أمام واتفورد في الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي الممتاز، بجانب التفاوض مع إدارة النادي الإنجليزي بشأن تمديد عقد الفرعون المصري.