الامارات | سولشاير يطالب راشفورد بالتركيز في كرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن سولشاير يطالب راشفورد بالتركيز في كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يرى مدرب مان يونايتد الإنجليزي، أولي غونار سولشاير، أنه حان الوقت كي يركّز مهاجمه، راشفورد، على كرة القدم، بعد حصوله على إشادات كثيرة في مجال مساعدة الفقراء، ولم يلعب ابن الـ24 عاماً منذ إصابته في كتفه، بعد نهائي كأس أوروبا التي خسرتها بلاده بركلات الترجيح ضد إيطاليا، في يوليو الماضي، وقال سولشاير في تصريح صحافي: «قام راشفورد بأشياء رائعة في سن صغيرة، واقترب من أفضل عُمر كروي، وربما يجب أن يعطي الآن أولوية للعبة ويركز على الكرة».

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