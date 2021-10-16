النصر السعودي ينجح في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

نجح النصر السعودي في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا عن منطقة الغرب بفوزه على الوحدة الإماراتي بنتيجة 5-1.



المباراة جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب "مرسول بارك"، وذلك ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا عن منطقة الغرب.

واستطاع النصر افتتاح التسجيل بواسطة مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة السابعة، لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني، أكد النصر تفوقه بـ4 أهداف سجلت عبر جلال الدين ماشاريبوف (هدفين) وعبدالفتاح عسيري وسامي النجعي في الدقائق 52 و56 و64 و76.

على الجانب الآخر، سجل الوحدة هدفه الوحيد في المباراة بالدقيقة 91 عبر نجمه المخضرم إسماعيل مطر.

وسينتظر النصر في نصف النهائي الفائز من مواجهة جاره الهلال السعودي ضد برسيبوليس الإيراني والتي ستقام بعد قليل.

وتعد هذه أول مباراة يخوضها النصر منذ تولي مدربه البرتغالي بيدرو إيمانويل المسؤولية خلفا للبرازيلي المقال مينيز.

يذكر أن السعودية تستضيف منافسات دوري أبطال آسيا انطلاقا من مرحلة ربع النهائي وصولا للمباراة النهائية يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.