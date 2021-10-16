بوجبا يعترف باستحقاق ليستر سيتي الفوز على مان يونايتد في الدوري الإنجليزي

اعترف الفرنسي بول بوجبا أن مانشستر يونايتد كان أقل شأناً من ليستر سيتى حيث خسر فريقه 4/2 بعد ظهر يوم السبت على ملعب الكينج باور، وان زملاء جيمي فاردي، استحقوا الفوز في مباراة اليوم برسم الجولة 8 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودخل مان يونايتد فترة التوقف الدولي بعد أن عانى من سلسلة مضطربة من النتائج، واستمر مستواه البائس في ملعب ليستر سيتي، على الرغم من افتتاح ماسون جرينوود للتسجيل بتسديدة ممتازة من الجهة اليمنى.

وبدا ليستر سيتي الجانب الأفضل طوال الوقت، وكانت النتيجة النهائية 4/2 انعكاسًا جيدًا لأداء كلا الجانبين.

وكان ديفيد دي خيا أفضل لاعب في صفوف مانشستر يونايتد، وأبقى النتيجة على حالها مع اختبار ليستر لمرمى مان يونايتد بانتظام، لكن حتى بطولاته بين الخشبات الثلاث، لم تمنع المضيف من الفوز بأسلوب أنيق.

وقال بول بوجبا لإذاعة الهيئة البريطانية بي بي سي بعد المباراة ان مانشستر يونايتد استحق الهزيمة بكل تأكيد، وأضاف “لم نعثر على المشكلة، وتلقينا أهداف سهلة، وأهداف غبية.”

وتابع “نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر نضجًا، وأن نلعب بمزيد من الخبرة والغطرسة بطريقة جيدة. نحن بحاجة إلى إيجاد شيء، نحتاج إلى التغيير.”

وختم الفرنسي في اشارة إلى المدير الفني النرويجي لمانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير “نحن بحاجة إلى إيجاد العقلية الصحيحة والتكتيك الصحيح. التمسك به وحل المشكلة”.