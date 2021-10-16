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الامارات | متفرقات.. قوارب التجديف المحلية تبحر في قناة دبي المائية اليوم

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد قناة دبي المائية بمنطقة الجداف في الرابعة من عصر اليوم، انطلاق سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

ويجمع السباق اليوم نخبة النواخذة والملاك والبحارة في قوارب التجديف المحلية من أبناء الإمارات والمقيمين وأبناء دول الذين يشاركون بقوة من خلال قوارب البحرين وعمان.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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