الامارات | متفرقات.. قوارب التجديف المحلية تبحر في قناة دبي المائية اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن متفرقات.. قوارب التجديف المحلية تبحر في قناة دبي المائية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد قناة دبي المائية بمنطقة الجداف في الرابعة من عصر اليوم، انطلاق سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

ويجمع السباق اليوم نخبة النواخذة والملاك والبحارة في رياضة قوارب التجديف المحلية من أبناء الإمارات والمقيمين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي الذين يشاركون بقوة من خلال قوارب البحرين وعمان.

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