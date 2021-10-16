الامارات | حوار ساخن بين بني ياس والوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن حوار ساخن بين بني ياس والوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيكون ملعب الشامخة في أبوظبي في الساعة 17:00 من عصر اليوم مسرحاً للمواجهة الساخنة التي تجمع بين بني ياس وضيفه الوصل في ذهاب الدور الأول لكأس رابطة المحترفين لكرة القدم في لقاء أشبه بالنهائي المبكر، كونه يجمع بين فريقين من العيار الثقيل ومن الفرق المرشحة للذهاب بعيداً في المسابقة.

ويدرك لاعبو «السماوي» أن الفوز بعدد وافر من الأهداف في لقاء اليوم مع المحافظة على نظافة شباكهم من الاهتزاز يساعدهم في وضع قدم في الدور الثاني.

وفي المقابل، يسعى فريق الوصل للخروج بنتيجة إيجابية من لقاء اليوم تسهل من مهمته في لقاء الإياب.

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