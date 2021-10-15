شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الوحدة يحتج ويطالب برفع نسبة حضور جماهيره أمام النصر من 5% إلى 30% والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قدم نادي الوحدة الإماراتي احتجاجًا رسميًا إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ بسبب تخصيص 5% فقط من مدرجات ستاد جامعة الملك سعود في الرياض لجماهير العنابي.



ويلتقي نادي الوحدة الإماراتي مع النصر السعودي، يوم السبت، على ستاد جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

ونقلت قناة ”أبوظبي“ الرياضية“ عن المسؤولين ببعثة نادي الوحدة في الرياض أنه من المفترض أن يكون الوحدة هو صاحب الأرض، فلا يجوز أن يتم تخصيص 5% فقط للجماهير.