«المدام» تضع تتر النهاية بين الأهلى والمدرب الجنوب إفريقي.. موسيماني يوجه رسالة لزوجته بعد انتهاء المفاوضات مع الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - أعربت مويرا، زوجة بينتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، عن ارتياحها بعد إنهاء مهمتها فى القاهرة والعودة إلى بلادها فى الوقت الحالى، عقب انتهاء الجلسة التى جمعتها وزوجها بمسئولى الأهلى للتحدث بشأن العقد الجديد الخاص بالمدرب الجنوب إفريقى.

وقالت مويرا فى منشور عبر حسابها على تويتر: "وصلت بعد انتهاء مهمتى بشكل جيد.. أنا سعيدة.. من الرائع أيضًا أن أعود إلى مزانسى من القاهرة .. جمعة سعيدة".

فيما رد موسيماني: "شكرًا جزيلاً أيتها المديرة على كونك عادلة دائمًا مع جميع الأطراف، ومن ثم أعلن الجميع عن سعادتهم. التركيز الآن على دورى أبطال إفريقيا الثالث الذى يبدأ غدًا. يبدو دائمًا مستحيلًا حتى يقوم شخص ما بذلك".

وكشف أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادى الأهلى، تفاصيل ما دار فى الجلسة التى عقدها مع بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم.

وقال أمير توفيق فى تصريحات للموقع الرسمى للأهلى، إنه تم الاتفاق على استكمال العقد الحالى الذى ينتهى بنهاية موسم 2021/2022 دون أى تعديل على راتب المدير الفنى، كما أن بيتسو لم يطلب أى زيادة على راتبه، والأهلى متمسك باستمراره فى مهمته لقناعته بإمكاناته وقدرته على تحقيق طموحات النادى وجماهيره خلال المرحلة القادمة.

فيما عبر موسيمانى عن سعادته بالعمل فى الأهلى، ورغبته فى استكمال مشواره وتسطير تاريخ مع نادى القرن.

وأضاف توفيق، أن الجلسة التى جرت فى أجواء ودية شهدت أيضًا حوارًا إيجابيًا حول بعض الأمور المستقبلية، وكان هناك تفاهم كبير بين الطرفين، وتم الاتفاق على حسم كل هذه الأمور نهاية العقد الحالي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى لملاقاة فريق الحرس الوطني بطل النيجر فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا في اللقاء المقرر إقامته في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء غدا السبت.

16 مباراة أفريقية لموسيمانى مع الأهلى

وقاد موسيماني الأهلى فى بطولة إفريقيا في 16 مباراة بواقع 3 مباريات في الموسم قبل الماضي و13 مباراة بالموسم الماضي حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في ثلاث مباريات وخسر في مباراة واحدة فقط.

مباريات موسيمانى مع الأهلى الأفريقية الموسم قبل الماضي

الوداد المغربي:0-2 الأهلى ذهاب الدور نصف النهائي

الأهلى: 3-1 الوداد المغربي إياب الدور نصف النهائي

الأهلى: 2-1 الزمالك المباراة النهائية

مباريات موسيمانى مع الأهلى الأفريقية الموسم الماضي

سونيديب بطل النيجر:0-1 ذهاب دور الـ 32

الأهلى: 4-0 سونيديب بطل النيجر إياب دور الـ 32

الأهلى: 3-0 المريخ السوداني الجولة الأولى من دور المجموعات

سيمبا التنزاني: 0-1 الجولة الثانية من دور المجموعات

الأهلى: 2-2 فيتا كلوب الكونغولى الجولة الثالثة من دور المجموعات

فيتا كلوب الكونغولى:0-3 الأهلى الجولة الرابعة من دور المجموعات

المريخ السوداني:2-2 الأهلى الجولة الخامسة من دور المجموعات

الأهلى:1-0 سيمبا التنزاني الجولة السادسة من من دور المجموعات

الأهلى: 2-0 صن دوانز الجنوب أفريقي ذهاب الدور ربع النهائي

صن دوانز الجنوب أفريقي: 1-1 الأهلى إياب الدور ربع النهائي

الترجي التونسي: 0-1 الأهلى ذهاب الدور نصف النهائي

الأهلى:3-0 الترجى التونسي إياب الدور نصف النهائي

الأهلى:3-0 كايزر تشيفز المباراة النهائية