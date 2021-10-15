أليسون وفابينيو يغيبان عن مباراة ليفربول ضد واتفورد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 أكتوبر 2021

أعلن الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول غياب الحارس أليسون بيكر ومواطنه البرازيلي فابينيو عن مواجهة واتفورد غدا السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز، نظرا لمشاركتهما أمام أوروغواي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة في تصفيات كأس العالم، وسيسافر الثنائي مباشرة إلى إسبانيا قبل مباراة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل مع أتلتيكو مدريد.



وقال كلوب لموقع ليفربول الرسمي على الإنترنت: ”المشكلة في هذه الإجابة هي دائمًا عندما يكتب أحدهم أنه إذا استخدمت كلمة إحباط، فحينئذٍ (يكون)، يا إلهي، كلوب محبط من ذلك، من الواضح أن شخصا ما أعطى البرازيل فرصة اللعب الليلة الماضية، واتخذ شخص ما قرارًا بأن نلعب نحن يوم السبت الساعة 12.30 ظهرا. ليس كل شيء في أيدينا“.

وأضاف: ”إذا قلنا شيئًا ما، فهم دائمًا نفس الأشخاص يقولون نفس الأشياء، نعم، لهذا السبب لديك قائمة كبيرة من اللاعبين.. هذا واضح تمامًا، لكن لديك فريق كبير ليس بسبب مشاكل مع الاتحادات الوطنية لأنهم يشاركون في البطولات – خمسة لاعبين يجب أن يلعبوا هناك، أربعة لاعبين يجب أن يلعبوا هناك، ولكن بعد ذلك لا يزال لديك مباراة في الدوري“.

وتابع كلوب: ”كما تعلمون، أتلتيكو مدريد منافسنا القادم في دوري الأبطال لن يلعب في عطلة نهاية الأسبوع. شيء من هذا القبيل لن يحدث هنا أبدًا، وإذا كان سيحدث، فسيكون مثل، ”يا إلهي، كيف يمكنهم فعل ذلك من أجلهم؟“ وأشياء من هذا القبيل“.

وواصل مدرب ليفربول: ”لذلك، لقد عرفنا ذلك منذ فترة، اتخذنا قرارنا منذ فترة، كان علينا حل مشكلات الحجر الصحي وكل هذه الأنواع من الأشياء، لذلك القرار الذي اتخذناه هو أن اللاعبين لن يكونوا معنا أمام واتفورد وسيذهبون مباشرة إلى مدريد، انتظروا هناك ومن ثم نأمل أن نلعب ضد أتلتيكو مدريد“.

وقدم رافينيا أداء رائعا آخر وأحرز هدفين ليقود البرازيل للفوز 4/1 على أوروغواي في تصفيات كأس العالم لكرة القدم بأمريكا الجنوبية الليلة الماضية.

وحول قرار أليسون وفابينيو بالسفر مباشرة إلى مدريد والعودة إلى ليفربول مع زملائهم في الفريق، أضاف كلوب: ”عليهم أن يفعلوا ذلك. لأن آخر مباراة لعبوها في بلد من القائمة الحمراء لفيروس كورونا في بريطانيا كانت كولومبيا، لا تسألني الآن في أي يوم بالضبط ولكن من الأربعاء إلى الخميس في الدقيقة الواحدة بعد منتصف الليل، فإن الوقت سيكون 10 أيام ومن تلك اللحظة يمكنهم العودة“.

وأتم: ”هذه هي القواعد في الوقت الحالي ولا يمكننا تغيير ذلك. كان من الممكن أن يسافروا إلى إنجلترا، ولكن مع وجود كل قواعد الحجر الصحي، كان ذلك يعني أنه يتعين عليهم العزلة عن عائلاتهم، أليسون لديه ثلاثة أطفال وغاب عنهم بالفعل لمدة 12 يومًا مع المنتخب الوطني ثم 10 أيام في العزلة، ثم أسبوعين هنا، نفس المشكلة مرة أخرى، نحن بحاجة إلى حلول لذلك وهي غير موجودة حتى الآن“.

وسيقود واتفورد لأول مرة أمام ليفربول المدير الفني الجديد كلاوديو رانييري الذي تولى المسؤولية الأسبوع الماضي، ويحتل واتفورد المركز الـ15 في الدوري بسبع نقاط من سبع مباريات متقدما بأربع نقاط عن منطقة الهبوط.