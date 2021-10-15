شكرا لقرائتكم خبر محكمة إسبانية تعاقب هرنانديز بالسجن 6 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد متحدث باسم وزارة العدل الإسبانية أمس أن الفرنسي لوكاس هرنانديز مدافع بايرن ميونخ الألماني عليه المثول أمام محكمة في مدريد الأسبوع المقبل ويواجه عقوبة الحبس لمدة ستة أشهر.

ويتحتم على الفرنسي الدولي هرنانديز (25 عاما) إبلاغ المحكمة الثلاثاء المقبل بالمكان الذي سيقضي فيه عقوبة الحبس التي فرضت عليه أمس لمخالفته أمر بمنع التعرض في 2017 أثناء احترافه في أتلتيكو مدريد.

وبعد مثوله أمام المحكمة سيكون هناك مهلة عشرة أيام أمام المدافع الفرنسي لبدء تنفيذ عقوبة السجن.

وفرض أمر عدم التعرض ضد هرنانديز وصديقته بعد وقوع شجار بينهما في 2017، لكنهما عادا سويا إلى إسبانيا عقب زواجهما وذلك قبل انقضاء عقوبة عدم الاقتراب من بعضهما البعض والتي يسري مفعولها لستة أشهر.

وتنص اللوائح في إسبانيا على سريان العقوبة حتى في حالة التصالح؛ لأن هذا يمنع أي نوع من التصالح القسري.

واستأنف هرنانديز أمام المحكمة العليا في إسبانيا، لكن لم يتضح بعد متى ستفصل المحكمة في الدعوى وما إن كانت هذه الدعوى ستحول دون دخوله السجن.