تشيلسي يبدأ مفاوضات استعادة هازارد من ريال مدريد

المنامة - ياسر ابراهيم - أشارت تقارير إنجليزية إلى إجراء تشيلسي محادثات مع ريال مدريد بشأن عودة النجم البلجيكي إيدين هازارد من جديد إلى صفوف البلوز، إلا أن الميرنجي يرغب في إقحام ريس جيمس في الصفقة.



ويثق رومان أبراموفيتش، مالك تشيلسي، بأن هازارد البالغ من العمر 30 عامًا بإمكانه أن يصبح واحدا من أفضل اللاعبين في أوروبا من جديد في حال عاد إلى قلعة ستامفورد بريدج.



وأوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن المحادثات بدأت بالفعل مع فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، وأن هازارد حريص على إتمام ذلك الانتقال.



ويرحب تشيلسي بدفع 35 مليون إسترليني لاستعادة هازارد من جديد، ويرى ريال مدريد في ذلك فرصة جيدة للتخلص من اللاعب البلجيكي الذي عانى من الإصابات الواحدة تلو الأخرى منذ وصوله إلى الفريق الملكي، إلا أن الملكي يرغب في الحصول على خدمات جيمس أيضًا كجزء من الصفقة.



توخيل معجب بالنجم البلجيكي

ويزيد من احتمالية عودة هازارد إلى لندن العام المقبل، وهو مدى إعجاب الألماني توماس توخيل، مدرب تشيلسي، باللاعب الدولي البلجيكي، وفق ما ذكرت صحيفة El Nacional اسبانية.



وصرَّح توخيل عن هازارد في وقت سابق من هذا العام: "إنه لاعب عالي الجودة وكان لاعباً رئيسياً لسنوات عديدة في هذا النادي، وهذا الدوري الأصعب في العالم".



وأضاف: "إنه متسقٌ للغاية، لدي احترامٌ كبيرٌ له، إنه لاعب كبير، لدينا الكثير من الناس هنا (لندن) يعرفونه جيداً".



وتُوج هازارد مع تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي في مناسبتين، بالإضافة إلى مسابقة الدوري الأوروبي، مسجلاً 85 هدفاً طوال مسيرته مع البلوز.

المصدر: الصحافة الأوروبية