شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يواجه إنبي وديا اليوم استعدادا للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الجونة مساء اليوم الاثنين أولى مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد، حينما يواجه إنبي خلال معسكر الفريق الساحلي المقام بالقاهرة منذ أمس الأحد تحضيرا لانطلاقة الدوري الجديد في 25 أكتوبر الجاري.

تقام المباراة على استاد بتروسبورت، ومن المقرر أن تشهد المباراة الودية مشاركة الصفقات الجديدة للفريقين، وخاصة الجونة الذي نجح في تدعيم صفوفه بمواهب مميزة في الانتقالات الصيفية الأخيرة.

واكتفى الفريق الساحلي بفترة إعداد في الجونة خلال الأسابيع الماضية، لم يجر فيها الفريق أي مباريات ودية، بينما قاد رضا شحاته بعض التدريبات على شاطئ البحر لرفع الحمل البدني على اللاعبين وتجهيزهم للموسم الجديد.

وضم الجونة هذا الصيف كلا من: المهاجم اميدو ادريسو من فريق تشتشا الغاني بيع نهائي، حسام غانم من بيراميدز بيع نهائي، عماد السيد من الاتحاد السكندري في صفقة بيع نهائي، الإثيوبي شيمس بيكلي لاعب المقاصة في صفقة انتقال حر، وكريم طارق لاعب طلائع الجيش في صفقة انتقال حر، وعمرو طارق مدافع نيويورك ريد بولز الأمريكي السابق في صفقة انتقال حر، وخالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري السابق بيع نهائي، ومحمود عبد القادر ظهير أيسر فريق بيراميدز، ومحمد رزق من إنبى، بالإضافة إلى تفعيل بند شراء محمود الجزار مدافع الأهلي.