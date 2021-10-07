محمد بن سلمان يتربع على عرش أغنى 10 ملاك أندية كرة القدم في العالم

تربع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على عرش أغنى 10 ملاك أندية كرة القدم في التاريخ، عقب توصله لاتفاق رسمي لشراء صندوق الاستثمار السعودي لأسهم نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي نهاية هذا الأسبوع.

ووافقت رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة وإدارة نيوكاسل على اتمام صفقة البيع نظير 300 مليون جنيه إسترليني، وهو نفس العرض الذي تقدم به صندوق الاستثمار السعودية في بداية الميركاتو الصيفي 2020، قبل أن تنهار الصفقة بسبب قرصنة قناة بي أوت كيو السعودية لمحتوى قنوات بي إن سبورتس القطرية.

ويُعتبر صندوق الاستثمار السعودي، المتأسس عام 1971، من بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، ويحتل المركز السابع بإجمالي أصول تقدر بـ (434 مليار دولار أمريكي)، ويختص بتمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني السعودي.

ويترأس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة «الأمير محمد بن سلمان آل سعود» ويتواجد ياسر الرميان في منصب محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية وهو المُرشح الأول لتولي منصب رئيس نادي نيوكاسل يونايتد بعد الاستحواذ.

ويتواجد في منصب العضوية إبراهيم العساف ومحمد التويجري وماجد القصبي ومحمد عبد الله الجدعان، فضلاً عن خالد الفالح وزير الاستثمار، ومحمد بن عبد الملك وزير الدولة، وأحمد الخطيب وزير السياحة.

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ويأتي من بعد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مالك نادي مانشستر سيتي «الشيخ منصور بن زايد آل نهيان» بمبلغ 31 مليار دولار أمريكي فقط.

وينتظر عشاق الدوري الانجليزي انتفاضة غير عادية بالنسبة لنادي نيوكاسل يونايتد في سوق الانتقالات الشتوية القادمة (الميركاتو الشتوي 2022)، تؤثر بالإيجاب على منافسته أمام كبار المسابقة خلال النصف الثاني من الموسم.

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ومن غير المُرجح بقاء المدير الفني الإنجليزي ستيف بروس في تدريب نيوكاسل بعد استحواذ صندوق الاستثمار السعودي، وتعيين مدرب عالمي يستطيع قيادة الفريق للمنافسة على المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في المواسم القادمة، ومن ثم على الألقاب المحلية والقارية، كما في تجربة باريس سان جيرمان الفرنسي مع القطري ناصر الخليفي.

..بعد استحواذ السعودية على نيوكاسل.. هل سيتم إبرام صفقات كبيرة في يناير؟

في القائمة التالية نستعرض معكم أغنى 10 ملاك أندية كرة قدم في العالم، والتي يتصدرها ولي العهد السعودي بعد تكرار محاولة الاستحواذ على نيوكاسل يونايتد.

من هم أغنى 10 ملاك أندية كرة القدم في العالم؟