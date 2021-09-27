إكسبو 2020 دبي الشريك الجديد للزي التدريبي الخاص بنادي مانشستر سيتي.. تفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن نادي مانشستر سيتي أن «إكسبو 2020 دبي» سيكون الشريك الجديد للزي التدريبي الخاص بالفريق، قبل الانطلاق المرتقب للحدث العالمي في الأول من أكتوبر المقبل.



وسيظهر شعار «إكسبو 2020 دبي» على الزي التدريبي لفريقي الرجال والسيدات خلال موسم 2021/22. ويعتبر إكسبو 2020 أيضاً الشريك الرسمي لفريق مانشستر سيتي للرياضات الإلكترونية ويظهر شعاره على الزي الخاص بفريق الرياضات الالكترونية.

ويستضيف نادي مانشستر سيتي حصص تدريب يومية في كرة القدم في موقع «إكسبو 2020 دبي» تحت إشراف طاقم تدريب من السيتي، حيث سيطبق أساليب التدريب التي تستخدمها الفرق في ملاعب التدريب في مانشستر. كما يشارك ممثلو النادي إلى جانب شبكة أوسع من مجموعة سيتي لكرة القدم في فعاليات إكسبو خلال الأشهر المقبلة.

وسيظهر شعار إكسبو 2020، في مرافق التدريب في استاد الاتحاد وأكاديمية السيتي لكرة القدم، إلى جانب عرضه ضمن المحتوى الإعلامي الذي يقدمه مانشستر سيتي وعبر منصاته الرقمية.

وأعرب فيران سوريانو، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي لكرة القدم عن سعادته بأن «إكسبو 2020 دبي» الشريك الجديد للزي التدريبي الخاص بنادي مانشستر سيتي، موضحاً أن هذا التعاون يساهم في دمج معرض «إكسبو 2020 دبي» ليكون جزءاً أساسياً من كل حصة تدريبية، وفي كل يوم مباراة حيث تبذل فرقنا كل جهدها لتحقيق النجاح هذا الموسم.

ولفت إلى أن «إكسبو 2020 دبي» يعرض قيم الابتكار والاستدامة التي نتبناها بكل إخلاص في مانشستر سيتي. نحن سعداء للغاية بهذا التعاون والشراكة مع حدث لا شك أنه سيكون مذهلاً وعالمياً وسيشكل نقلة هائلة على أوسع نطاق".

من جهته، قال شولتو دوغلاس هوم، الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق والاتصال في إكسبو 2020 دبي: «إن هذا الإعلان يأتي تأكيداً على علاقتنا الراسخة والعميقة مع نادي مانشستر سيتي، كما أنه يعد نتيجةً لتبادل الأفكار والفرص الجديدة التي شاركناها مع النادي منذ إطلاق الشراكة في يونيو».

وأضاف «إنه من خلال مشاركة مانشستر سيتي الواسعة ضمن برامج الفعاليات التي تستمر طوال مدة معرض إكسبو 2020 دبي، يسعدنا أن نكون قادرين على إقامة حصص تدريب يومية مع ممثلي النادي والتي ستكون جزءاً من جدول الأحداث العامة والمتنوعة التي سنقدمها والتي تؤكد على أهمية الرياضة باعتبارها وسيلة في تحقيق المزيد من الترابط والتواصل على نطاق عالمي».

وأكد أن «حضور مانشيستر سيتي كشريك جديد للزي التدريبي للفريق، سيساهم في إبراز قدرة إكسبو 2020 دبي على إلهام الجماهير في جميع أنحاء العالم من خلال دعوتهم للمشاركة في الأجواء المذهلة التي سيشهدها معرض إكسبو العالمي والفريد، والذي نلخصه بالعمل معاً في صنع عالم جديد».

وقال إنه «بفضل الطبيعة العالمية لمعرض إكسبو 2020 والمشاركين فيه، والتنوع السكاني والثقافات المتعددة في دولة الإمارات سيصل صدى هذه الشراكة إلى جميع أنحاء العالم، من خلال شبكة مجموعة سيتي لكرة القدم، والأنشطة المحلية المخطط لإقامتها في النوادي الشقيقة للسيتي، والتي تتضمن نادي مومباي سيتي لكرة القدم ونيويورك سيتي وملبورن سيتي ويوكوهاما مارينوس»، لافتاً إلى أن «إكسبو 2020 دبي » الشريك الرسمي لنادي مومباي سيتي لكرة القدم، بطل الدوري الهندي الممتاز للأبطال 2021.