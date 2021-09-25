شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوجه رسالة قوية لفرق الدورى: نسعى للفوز بكل المباريات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر تويتر رسالة قوية لأندية الدوري الممتاز، ونشر حساب الزمالك فيديو من مران الفريق الأبيض وعلق بعبارة "نستعد لجميع الأجواء المُحتملة فى المباريات، ونفعل ذلك من أجل تحقيق الفوز في كل المواجهات".

وتواجد الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش في ملعب فندق إقامة فريق الزمالك خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب والذي سينتهي يوم 27 سبتمبر الحالي.

وحرص الجهاز الفني للفراعنة بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش على متابعة التدريب المسائي للفريق الأبيض مساء اليوم السبت على ملعب فندق الإقامة، حيث صافح الجهاز الفني للزمالك جميع أعضاء جهاز الفراعنة.

ويستعد الفريق لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.

وحدد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش يوم 26 سبتمبر الحالي موعدا لإعلان أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى المعسكر المقبل للفريق استعدادًا لمباراتي المنتخب الليبي في الجولتين الثالثة والرابعة ضمن المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم.