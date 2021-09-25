الدوري الإنجليزي: يونايتد يسقط في فخ أستون فيلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

سقط مانشستر يونايتد في فخ الخسارة أمام أستون فيلا (0-1)، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



قدم لاعبو "الشياطين الحمر" فاصلاً في إهدار الفرص أمام مرمى أستون فيلا على مدار شوطي المباراة، كما أهدر برونو فيرنانديز ضربة جزاء للفريق في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، لتضاعف هذه الهزيمة من الضغوط الواقعة على سولشار.

وفي المقابل، انتزع أستون فيلا الفوز الثمين بهدف في الوقت القاتل، سجله كورتني هوس في الدقيقة 88، ليقفز الفريق إلى المركز السابع برصيد عشر نقاط.