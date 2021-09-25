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موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد اليوم.. والقناة الناقلة.. والتشكيل

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يحل ، ضيفا ثقيلا على برينتفورد، في السادسة والنصف مساء اليوم السبت، في الجولة السادسة من مسابقة الممتاز.

ويدخل الريدز اللقاء منتشيا بفوزه على كريستال بالاس 3-0، في الجولة الماضية.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بـ13 نقطة، فيما يأتي برينتفورد في المركز التاسع برصيد 8 نقاط.

وكان ليفربول قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، ويرغب الريدز في الفوز بهذه المباراة وجمع النقاط الثلاث من أجل العودة للمنافسة مرة أخرى على لقب البريميرليج، الذي فاز به الفريق في الموسم قبل الماضي.

تشكيل ليفربول

وسيبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: ألكسندر أرنولد ، ماتيب، فان دايك ، روبتسون

الوسط: هندرسون، شامبرلين، فابيانو

الهجوم: محمد صلاح ، جوتا، ماني

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا عبر قناتي beIN Sports Connect، beIN Sports HD 1.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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