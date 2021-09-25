"صلاح أساسياً".. تعرف على تشكيل ليفربول المتوقع أمام برينتفورد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل ليفربول ضيفاً ثقيلاً على نظيره برينتفورد، ضمن منافسات الجولة السادسة في الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ومن المتوقع أن يبدأ النجم المصري محمد صلاح أساسياً أمام برينتفورد.

وقد يبدأ ليفربول مواجهة برينتفورد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون - فابينيو - أوكسليد تشامبرلين.

خط الهجوم: ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح.