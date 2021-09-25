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أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 24 / 9 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 24 / 9 / 2021، العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: بيراميدز يهزم سموحة 3 / 1 وينتظر الأهلى أو إنبى فى دور الـ8 بالكأس.

بيراميدز يهزم سموحة 3 / 1 وينتظر الأهلى أو إنبى فى دور الـ8 بالكأس.. فيديو

خطف فريق بيراميدز تذكرة التأهل لدور الـ8 ببطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره سموحة 3 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد السويس الجديد ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

بيراميدز يهزم سموحة 3 / 1 وينتظر الأهلى أو إنبى فى دور الـ8 بالكأس.. فيديو

كيروش يجتمع بجهازه فى اتحاد الكرة لمناقشة استعدادات مباراتى ليبيا

عقد الجهاز الفني للمنتخب الوطني، اجتماعا ظهر اليوم برئاسة كارلوس كيروش المدير الفني للفريق بحضور جميع الأعضاء، حيث تم استعراض الترتيبات الخاصة بمعسكر الفريق الذي ينطلق يوم الثلاثاء المقبل استعدادا للقائي منتخب ليبيا في تصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم يومي 8 و11 أكتوبر المقبل ويسبقهما لقاء ليبيريا الودي يوم الخميس المقبل.

 

كيروش يجتمع بجهازه فى اتحاد الكرة لمناقشة استعدادات مباراتى ليبيا

البنا حكماً لمباراة الأهلي وإنبى فى الكأس وأبو الرجال مساعدا

اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة طاقم تحكيم دولي لإدارة مباراة الأهلي إنبي المقرر لها السابعة مساء اليوم السبت بإستاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر لعام 2020/2021.

 

البنا حكماً لمباراة الأهلي وإنبى فى الكأس وأبو الرجال مساعدا

 

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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