شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 24 / 9 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 24 / 9 / 2021، العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: بيراميدز يهزم سموحة 3 / 1 وينتظر الأهلى أو إنبى فى دور الـ8 بالكأس.

بيراميدز يهزم سموحة 3 / 1 وينتظر الأهلى أو إنبى فى دور الـ8 بالكأس.. فيديو

خطف فريق بيراميدز تذكرة التأهل لدور الـ8 ببطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره سموحة 3 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد السويس الجديد ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

كيروش يجتمع بجهازه فى اتحاد الكرة لمناقشة استعدادات مباراتى ليبيا

عقد الجهاز الفني للمنتخب الوطني، اجتماعا ظهر اليوم برئاسة كارلوس كيروش المدير الفني للفريق بحضور جميع الأعضاء، حيث تم استعراض الترتيبات الخاصة بمعسكر الفريق الذي ينطلق يوم الثلاثاء المقبل استعدادا للقائي منتخب ليبيا في تصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم يومي 8 و11 أكتوبر المقبل ويسبقهما لقاء ليبيريا الودي يوم الخميس المقبل.

البنا حكماً لمباراة الأهلي وإنبى فى الكأس وأبو الرجال مساعدا