7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 24 / 9 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 24 / 9 / 2021، فى مقدمتها: كيروش يجتمع بجهازه فى اتحاد الكرة لمناقشة استعدادات مباراتى ليبيا.

كيروش يجتمع بجهازه فى اتحاد الكرة لمناقشة استعدادات مباراتى ليبيا

عقد الجهاز الفني للمنتخب الوطني، اجتماعا ظهر اليوم برئاسة كارلوس كيروش المدير الفني للفريق بحضور جميع الأعضاء، حيث تم استعراض الترتيبات الخاصة بمعسكر الفريق الذي ينطلق يوم الثلاثاء المقبل استعدادا للقائي منتخب ليبيا في تصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم يومي 8 و11 أكتوبر المقبل ويسبقهما لقاء ليبيريا الودي يوم الخميس المقبل.

بيراميدز يهزم سموحة 3 / 1 وينتظر الأهلى أو إنبى فى دور الـ8 بالكأس.. فيديو

خطف فريق بيراميدز تذكرة التأهل لدور الـ8 ببطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره سموحة 3 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد السويس الجديد ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

البنا حكماً لمباراة الأهلي وإنبى فى الكأس وأبو الرجال مساعدا