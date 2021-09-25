شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة شابات الطائرة أمام الدومينيكان فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خسر منتخب شابات مصر للكرة الطائرة تحت 18 سنة من نظيره الدومينيكان بنتيجة 3/1، فى إطار رابع مواجهات منتخبنا الوطنى ببطولة العالم المقامة فى المكسيك خلال الفترة من 20 وحتى 29 سبتمبر الجارى.

وحصل منتخب شابات الكرة الطائرة على راحة الأربعاء بعد الخسارة من بيرو وإيطاليا فى أول وثانى مبارياته على التوالى، قبل مواجهة تركيا أمس.

وضمت قائمة لاعبات منتخب شابات الطائرة كلا من: فرح عز وملك البحيرى وتقى الله مدحت ومريم ياسر وملك شاهين وآيات ياسين وشاهندا حاتم وفريدة هشام وحبيبة زعتر وهنا أيمن وفريدة الزرقا، فرح زكى.

وترأس بعثة منتخب شابات الطائرة فى المكسيك نادية رشوان عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة، وإبراهيم فخر الدين مديرا للفريق، ونجلاء المصرى مدربة، وأيمن فؤاد مدرب، ومى محمود محلل تفنى.