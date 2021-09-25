شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يغير خطة اللعب أمام إنبي لتفادي الأداء السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تغيير طريقة لعب الفريق الأحمر في مباراته أمام إنبي غدا في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، من أجل تفادي الأداء السيئ الذي ظهر عليه الفريق الأحمر في مباراة السوبر المصري ضد طلائع الجيش.

ويرغب موسيماني في تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة السوبر المصري، سواء في التحضير أو نقل الكرة للأمام في محاولة الوصول إلى مرمى الفريق المنافس.

ويخطط موسيماني لعدم الاعتماد على الكرة الطولية في نقل الكرة إلى منطقة جزاء الخصم، خاصة أن غالبية الكرات تكون من نصيب مدافعي الفرق المنافسة ولا يستفيد منها مهاجمو الأهلي.

كما يرغب موسيماني في علاج أخطاء التمركز لخطوط الأهلي الثلاثة، والتنبيه على اللاعبين بضرورة التحرك بدون كرة واللعب من لمسة واحدة، وتضييق المساحات بين اللاعبين؛ لتسهيل مهمة الاختراق والوصول إلى مرمى المنافس.