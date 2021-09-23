«بيتسو موسيماني» يرفض الغرامة التي فرضها محمود الخطيب

الشارقة - اميمة ياسر - رفض المدير الفني للنادي الأهلي «بيتسو موسيماني» الغرامة التي فرضها محمود الخطيب، عقب خسارة المارد الأحمر كأس السوبر أمام طلائع الجيش بنتيجة 3- 2 من نقطة الجزاء.

وفجر موقع «thesouthafrican» الجنوب أفريقي مفاجأة من العيار الثقيل بعد نشره تقريرا مطولا عن عقوبات الأهلي، وقال إن المدرب الجنوبي أفريقي موسيماني رفض عقوبات الأهلي المقرر فرضها عقب خسارة كأس السوبر المصري وقيمتها المالية 300 ألف جنيه لكل لاعب ولكل فرد فى الجهاز الفني.

وأكد الموقع أن موسيماني أبلغ محمود الخطيب برفضه عقوبة كأس السوبر المصري ونشب بينها أزمة حادة عقب خسارة الأهلي بطولة السوبر المصري أمام طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة 3/2.

وتولى موسيماني قيادة الأهلي في أكتوبر 2020، وساهم في تحقيق بطولتي دوري أبطال أفريقيا خلال النسختين الماضيتين بجانب كأس مصر والمركز الثالث ببطولة العالم للأندية، لكنه خسر لقب الدوري المصري والسوبر المحلي.

وكان محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة والمشرف على قطاع كرة القدم ، قرر خصم مبلغ 300 ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول، وخصم مثلها من مدير الكرة وكل عضو بالجهاز الفني، وبنسب من بقية أعضاء الجهاز الإداري والطبي وفقا لرواتبهم، وذلك بعد أداء الفريق في مباراة السوبر مساء اليوم، الذي لم يكن يتناسب على الإطلاق مع القدرات الفنية الكبيرة التي يمتلكها هؤلاء اللاعبون وجهازهم الفني والإداري والطبي.

كما قرر اتخاذ بعض الإجراءات الأخرى في ذات الاتجاه، لحين عودة كل عنصر لتقديم المردود الذي يستحقه النادي وجماهيره.