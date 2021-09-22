مدرب برشلونة رونالد كومان يرفض الإجابة على أسئلة الصحفيين!

رفض الهولندي رونالد كومان الرد على أي أسئلة في مؤتمر صحفي قصير بعد ظهر اليوم، وبدلاً من ذلك قرأ بياناً يدافع فيه عن نفسه، وقال إن برشلونة يثق به لقيادة الفريق خلال فترة انتقالية.

وتصاعد الضغط على المدرب الهولندي بعد بداية مخيبة للآمال هذا الموسم، حيث خسر بثلاثية نظيفة على أرضه الأسبوع الماضي أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا، ثم تعادله 1/1 أمام غرناطة في الليجا يوم الاثنين.

وقال كومان، الذي وقع اتفاقًا لمدة عامين الصيف الماضي، إن عملية إعادة بناء النادي تتطلب الصبر وسط محنتهم المالية التي وصفها الرئيس خوان لابورتا الشهر الماضي بأنها “مقلقة للغاية”.

وتحدث مدرب برشلونة في لقاء صحفي افتراضي، وقام بقراءة بيان قال فيه “النادي معي في هذه الفترة من إعادة الإعمار. علينا إعادة بناء الفريق كفريق دون القيام باستثمارات كبيرة وهذا يستغرق وقتًا.”

وتابع “المواهب الشابة التي نمتلكها يمكن أن تصبح نجومًا عالميًا في غضون عامين. ستتاح للاعبين الشباب فرص، تمامًا مثل تشافي وأندريس إنييستا في أيامهم، لكننا نطلب الصبر.”

وأضاف المدير الفني الهولندي فيما يبدو أنه هجوم على إدارة النادي تحت قيادة خوان لابورتا “الحصول على مرتبة متقدمة في الدوري سيكون نجاحًا بحد ذاته، وفي دوري أبطال أوروبا لا يمكننا توقع المعجزات. الهزيمة ضد بايرن ميونخ يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. يجب دعم الفريق بالكلمات والأفعال”.

ويلتقي برشلونة، الذي يحتل المركز الثامن في الدوري الإسباني بعد فوزين في أول أربع مباريات بالدوري، مع قادش يوم الخميس، والهدف، تحقيق نتيجة إيجابية تعيد القليل من الهدوء لغرف ملابس النادي الكتالوني.