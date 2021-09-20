في ظل أزمة الشرط الجزائي.. تقارير مغربية: بيراميدز يسعى لخطف أبرز لاعبي الزمالك أشرف بن شرقي

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت تقارير صحفية مغربية أن نادي بيراميدز يكثف مفاوضاته مع نجم الزمالك، أشرف بن شرقي، من أجل التعاقد معه عقب نهاية عقده مع القلعة البيضاء مع نهاية الموسم المقبل.

وأفادت صحيفة "هسبورت" المغربية، بأن هناك رغبة من نادي بيراميدز لتقديم عرض مغرٍ لأشرف بن شرقي وضمه إلى صفوفه خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن إدارة بيراميدز تسعى لاستغلال أزمة بن شرقي مع إدارة الزمالك من أجل التوصل لاتفاق مع وكيل أعماله من أجل عدم التجديد مع الأبيض.

ولفتت إلى أن الجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك تكثف هي الأخرى مجهوداتها من أجل التوصل لاتفاق نهائى مع أشرف بن شرقى لتمديد عقده فى الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنه تم عقد عدة جلسات مع وكيل أعمال اللاعب وتوصل الطرفان إلى اتفاق على كل التفاصيل المتعلقة بالعقد الجديد ولكن يتبقى بعض التفاصيل الخاصة بالمقابل المادي لم تحسم بعد.

وأوضحت الصحيفة المغربية أن سبب الخلاف بين إدارة الزمالك وبن شرقى يعود إلى رغبة الأخير "في وضع شرط جزائي يصل إلى نصف مليون دولار"، وهو ما ترفضه الإدارة البيضاء.

يشار إلى أنه في يناير المقبل يحق لأشرف بن شرقي التوقيع لأي ناد آخر لأن عقده سينتهى بنهاية الموسم المقبل، أي قبل 6 أشهر من انتهاء عقده مع “القلعة البيضاء، دون الرجوع إلى إدارة النادى، ما يثير مخاوفهم ويفرض عليهم التوصل إلى حل قبل توقيع اللاعب لأى ناد آخر.

جدير بالذكر أن جماهير القلعة البيضاء تضغط بشكل كبير على إدارة النادي لتمديد عقد بن شرقي، الذى يعتبر من أبرز اللاعبين داخل النادي.