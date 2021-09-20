إهانة المصافحة.. ميسي يشعل أزمة مع مدرب باريس سان جيرمان: خرج غاضبًا ورفض مصافحته.. والمدرب يعلق!.. «فيديو»

الشارقة - اميمة ياسر - واصل فريق باريس سان جيرمان، انتصاراته في الدوري الفرنسي بتحقيق الفوز السادس على التوالي على حساب ضيفه ليون، بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب حديقة الأمراء، معقل نادي باريس سان جيرمان، ضمن مباريات الجولة السادسة من منافسات الدوري الفرنسي، ليواصل قطار فريق العاصمة انتصاراته في المسابقة.

شارك ميسي أساسيًا في اللقاء لأول مرة في مسابقة الدوري الفرنسي منذ انضمامه لصفوف الفريق قادمًا من برشلونة الإسباني، في الميركاتو الصيفي، حيث كانت له مشاركة وحيدة كبديل في الدوري الفرنسي أمام ستاد ريميس، بجانب مشاركة أساسية في دوري أبطال أووربا أمام كلوب بروج البلجيكي.

ودخل النجم الأرجنتيني في أزمة مع المدير الفني للفريق الفرنسي، ماوريسيو بوكيتينو، بعد استبداله في الدقيقة 76 من زمن المباراة، وذلك بنزول أشرف حكيمي بدلًا منه، ليخرج ميسي غاضبًا ويرفض مصافحته.

ورفض ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان، مصافحة مدربه ماوريسيو بوكيتينو، بعد استبداله خلال مباراة الفريق المقامة حاليًا أمام ليون، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن مباريات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الفرنسي.

واستبدل مدرب باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي في الدقيقة 76 من زمن المباراة لحساب أشرف حكيمي الذي نزل بديلًا له، وخرج ميسي غاضبًا رافضًا مصافحة مدربه رغم أن بوكيتينو مد يده إليه من أجل السلام عليه.

وشعر ميسي بالغضب من المدير الفني بعد منح تنفيذ ضربة الجزاء التي احتسبت لباريس سان جيرمان لزميله البرازيلي نيمار، وابتعد عن منطقة الجزاء عند تنفيذ نيمار لضربة الجزاء، الذي سجلها ومنح فريقه هدف التعادل.

وفشل الأرجنتيني ليونيل ميسي في تسجيل أول أهدافه بقميص باريس سان جيرمان منذ انتقاله لصفوف الفريق، عقب نهاية عقده مع نادي برشلونة الإسباني، وذلك للمباراة الثالثة على التوالي بقميص فريق العاصمة الفرنسية.

ميسي لعب مباراة ستاد ريمس في الدوري الفرنسي كلاعب بديل، قبل أن يتم الدفع به في مباراة الفريق الماضية في دوري أبطال أوروبا، أمام كلوب بروج البلجيكي، في افتتاح مباريات الفريقين في البطولة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، قبل أن يشارك في مباراة اليوم أمام ليون ويفشل خلال مبارياته الثلاثة في تسجيل أي هدف لينتظر مباراة جديدة ليفتتح أهدافه مع باريس سان جيرمان، متصدر ترتيب الدوري الفرنسي رغم عدم تسجيل ميسي.

تحدث الأرجنتيني، ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن الواقعة التي جمعته بنجم الفريق الباريسي، ومواطنه ليونيل ميسي، بعدما رفض الأخير مصافحته عقب استبداله أمام ليون، كما فسر أسباب استبداله، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء يوم الأحد، بالجولة السادسة من الدوري الفرنسي، التي انتهت نتيجتها بانتصار الباريسيين، بنتيجة 2-1.

ومن جانبه، قال بوتشيتينو، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب نهاية اللقاء: «بالتأكيد استحقينا هذا الفوز على الرغم من هذا الهدف المتأخر، قدمنا مباراة كبيرة، كما أننا تحسنّا مقارنة بالمباراة الماضية».

وأضاف مدرب باريس سان جيرمان: «الغرض الرئيسي من استبدال ميسي كان لحمايته من الإصابة، هذه قرارات نتخذها للفريق، والجميع يعلم جيدا أن لدينا لاعبين رائعين للغاية، وعلينا اتخاذ الخيارات في بعض الأحيان قد تكون هذه القرارات صعبة للغاية».

وأردف: «ما حدث منه عقب استبداله أمر طبيعي، سألت ميسي عن حالته وأخبرني بأنه بخير، ولا توجد مشكلة، هو لاعب رائع، لكن في النهاية لدينا 5 تغييرات، ونحن نعلم أن اللاعبين لا يحبون الخروج، وعلينا أن نقرر ونحن على مقاعد البدلاء لاتخاذ القرارات المناسبة».

وختم قائلا: «نعيش أوقاتا صعبة لأنه يتعين علينا التقدم بأفضل طريقة ممكنة، مع القليل من الوقت للقيام بذلك، أنا سعيد للغاية وسعيد بالجهد وقوة الشخصية التي أظهرناها بعد تسجيل الهدف الأول في الشوط الثاني».