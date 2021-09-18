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فريق الزوراء يتوج بطلا لكأس السوبر العراقي

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محمد الفلاح - السبت 18 سبتمبر 2021

توج فريق الزوراء بطلا لكأس السوبر العراقي للمرة الخامسة في تاريخه، بعد فوزه على نظيره القوة الجوية بهدف دون رد.

 

وجمعت المباراة بين الفريقين على ملعب الشعب الدولي، خلف أبواب مغلقة بدون حضور جماهيري.

 

وخيم التعادل السلبي على الشوط الأول من المباراة، وسط محاولات من الفريقين لهز الشباك لكن دون جدوى.

 

وبعد 7 دقائق فقط من انطلاقة الشوط الثاني، سجل مازن فياض هدف فريق الزوراء، ليقود زملاءه لاعتلاء منصة التتويج.

 

وبتلك النتيجة، يتوج الزوراء بطلا للمسابقة للمرة الخامسة على مدار تاريخه، بعد نسخ أعوام 1998 و1999 و2000 و2017.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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