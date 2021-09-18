شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة محترفى الاسكواش تحدد الأول من أكتوبر موعداً لانطلاق بطولة أمريكا الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، الأول من أكتوبر المقبل موعداً لانطلاق بطولة أمريكا الدولية المفتوحة للاعبين، والتى تعد واحدة من أكبر 8 بطولات في لعبة الاسكواش وتؤثر بشكل كبير في ترتيب اللاعبين بالتصنيف العالمى.

وتقام بطولة أمريكا المفتوحة لعام 2021 بين 1 و 6 أكتوبر حيث يخوض أفضل لاعبي العالم منافسات البطولة بولاية فيلادلفيا.

ويعتبر ثنائى وادى دجلة، على فرج المصنف الأول عالمياً ونوران جوهر المصنفة الثانية للسيدات، هما أبطال النسخة الأخيرة من البطولة.

تعود بطولة الولايات المتحدة المفتوحة إلى جولة PSA العالمية للمرة الأولى منذ عام 2019 بعد أن تم تأجيلها في الموسم الماضى بسبب تداعيات انتشار وباء كورونا.

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبات فى شهر سبتمبر الجاري، وواصلت نور الشربيني هيمنتها على صدارة التصنيف للشهر الحادى عشر على التوالى، لتبتعد بها عقب تتويجها مؤخراً ببطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش التى أقيمت فى أغسطس الماضى.

كما كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبين لشهر سبتمبر الجارى، واستعاد البطل المصرى على فرج، لاعب وادى دجلة، صدارة التصنيف العالمى بعد خسارته للمركز الأول لمدة شهر واحد تصدر فيه محمد الشوربجى تصنيف الاسكواش، وكان على فرج قد حصد وصافة بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، بينما ودع الشوربجى البطولة من نصف النهائي ليتراجع عن صدارة التصنيف ويحتل المركز الثانى.