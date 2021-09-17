شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ مفاوضات التجديد لكارتيرون لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، مفاوضات التجديد للفرنسى باتريس كارتيرون لمدة 3 مواسم إضافية، خاصة أن عقده مع الفريق ينتهى بنهاية الموسم القادم، وتسعى إدارة الزمالك لخلق حالة من الاستقرار الفنى بين اللاعبين بتأكيد استمرار الجهاز الفنى.

وقال لبيب فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": أتناقش مع كارتيرون منذ أسبوع كيف نجدد تعاقده الذى سينتهى الموسم القادم لمدة 3 سنوات، ولا أعرف كيف ظهرت شائعات على السوشيال ميديا بهروبه من الفريق.

وأضاف رئيس الزمالك أنه توجد حملة موجهة ضد مصلحة الزمالك، ولذلك أردت أن أوضح كل الأمور، حاولنا نجتهد ونعمل خلال 4 أشهر وسنكمل مهمتنا ونوضح الأمر للجمعية العمومية، ولن أترشح للانتخابات سنكمل مهمتنا ونرحل، ولم نقدم استقالتنا ولم نتعود على الانسحاب من منتصف المسئولية.

وأوضح حسين لبيب أن جميع الفرق بالنادى وفقت إلى حصد كم كبير من البطولات وأسعدت جماهير الزمالك، وقضينا مهمتنا تماماً، نحن نعمل في عمل عام مشاكله كبيرة جداً، كان معنا مصطفى محمد وفرجانى ساسى ولم نحصد الدورى، لماذا يرى البعض أننا نفرط في اللاعبين ونعمل ضد مصلحة النادى، يجب علينا أن نتكاتف.

وواصل: بهذه الظروف لا نريد أن نستمر بعد كل المكائد التى نواجهها، لن يسقطونا كأسماء ولكنهم يضعفوا من قوة النادى، أنا مبلحقش أفرح ببطولة، بطولة السوبر ملحقتش أفرح بها رغم أنه لعبتى، كله ضرب مفيش شتيمة، أنا معرفتش اديت درع الدورى لمين ولم نفرح بسبب ما حدث.

وأكمل: اللجنة التى تدير الزمالك لم تقصر في حق الجهاز الفنى والإدارى واللاعبين وحصلوا على 80% من مستحقاتهم ودفعنا المكافآت الخاصة حاولنا أن نقدم أقصى ما لدينا، واستقالة أسامة نبيه كانت على السوشيال ميديا وقال لى أنه سيترك النادى ويحصل على مستحقاته وقلت له اتفضل.