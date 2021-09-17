شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: منتخب مصر يواجه ليبيا بتصفيات كأس العالم على استاد برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن مباراة منتخب مصر أمام ليبيا فى الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، والمحدد لها يوم 9 أكتوبر المقبل ستقام باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وخاطبت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة الجهات المعنية مطالبة بالسماح بالحضور الجماهيرى فى مباراة المنتخب الوطنى مع نظيره الليبى ببرج العرب ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم.

وأكد الاتحاد فى طلبه أهمية الحضور الجماهيرى فى مباريات المنتخب الوطنى خلال مسيرته فى تصفيات كأس العالم لما فى ذلك من عوامل تحفيزية للاعبين وتصب فى مصلحة الفريق وتساعد في تحقيق حلم الجماهير المصرية.

من ناحية أخرى أتم منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، اتفاقه على خوض مباراة ودية أمام ليبيريا يوم 30 سبتمبر المقبل باستاد برج العرب، استعدادا لخوض مباراتى ليبيا يومى 9 و12 أكتوبر المقبل فى تصفيات كأس العالم.

وحدد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش يوم 26 سبتمبر الحالي موعدا لإعلان أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى المعسكر المقبل للفريق استعدادًا لمباراتي المنتخب الليبي في الجولتين الثالثة والرابعة ضمن المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم.

كما تقرر أن ينطلق المعسكر يوم 28 سبتمبر حتى يتمكن الفريق من آداء مباراة ودية يوم 30 سبتمبر، على أن يستأنف المنتخب معسكره يوم 2 أكتوبر بعد الحصول على راحة يوم الأول من أكتوبر ، ليستمر المعسكر حتى آداء مباراتي ليبيا.