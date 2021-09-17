شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجدد عقود نيمار وأحمد زكى وحمدى علاء قبل الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عقود ثلاث لاعبين من قطاع الناشئين هم سيد نيمار وحمدى علاء وأحمد زكى، بعدمت تم تصعيدهم للفريق الأول فى الموسم المنقضي، وتم قيدهم فى قائمة الفريق الجديدة تحت السن.

وتم تجديد عقود نيمار مواليد 2000 وأحمد زكى مواليد 99 لمدة 4 مواسم، فيما تم تجديد عقد حمدى علاء مواليد 2000 لمدة 3 مواسم، وذلك بعدما اثبت الثلاثي كفاءتهم واحقيتهم في التواجد وسط صفوف الفريق الأول.