لاعب الأهلي الجنوب إفريقي يتصدر.. ورمضان صبحي يلاحقه.. أغلى 10 لاعبين في الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر - كشف موقع «ترانسفير ماركت» عن أغلى 10 لاعبين في الدوري المصري، قبل انطلاق الموسم الجديد 2021-2022، بعد تعاقد النادي الأهلي، مع اللاعب الجنوب أفريقي بيرسي تاو، قادماً من صفوف نادي برايتون الإنجليزي، ليتربع على صدارة القائمة، بالتساوي مع رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز.



وشهدت القائمة تواجد 6 لاعبين من النادي الأهلي، مقابل لاعبين من غريمه التقليدي نادي الزمالك، وثنائي أيضاً من فريق بيراميدز.

وضمت القائمة 4 لاعبين محترفين، من بيرو، زالمغرب، ومالي وجنوب أفريقيا.



واستعرض موقع «الوطن سبورت» قائمة أغلى 10 لاعبين في الدوري المصري وفقاً لموقع ترانسفير ماركت:



1- رمضان صبحي لاعب بيراميدز وتبلغ قيمته السوقية 3 ملايين يورو.

2- بيرسي تاو المنضم حديثاً لصفوف النادي الأهلي وتبلغ قيمته 3 ملايين يورو.

3- محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وتبلغ قيمته 2 مليون ونصف يورو.

4- محمد مجدي قفشة صانع ألعاب النادي الأهلي وقيمته 2 مليون و200 ألف يورو

5- المغربي أشرف بن شرقي المحترف في صفوف الزمالك وقيمته 2 مليون و200 ألف يورو.

6- المالي أليو ديانج المحترف في صفوف الأهلي وقيمته السوقية 2 مليون يورو.

7- محمد شريف مهاجم النادي الأهلي وقيمته تصل إلى مليون و800 ألف يورو.

8- البيروفي كريستيان بينافينتي المحترف في صفوف بيراميدز وتبلغ قيمته السوقية مليون ونصف يورو.

9- يوسف أوباما صانع ألعاب نادي الزمالك وتبلغ قيمته السوقية مليون ونصف يورو.

10- عمرو السولية لاعب خط وسط النادي الأهلي وتصل قيمته إلى مليون يورو ونصف.

وشهدت القائمة تواجد اللاعب الدولي البيروفي كريستيان بينافينتي العائد مجدداً لصفوف فريق بيراميدز، بعد نهاية إعارته لفريق شارلروا البلجيكي، وقررت إدارة النادي قيد اللاعب في قائمة الانتظار، وذلك انتظاراً لرأي المدير الفني الجديد إيهاب جلال من أجل قيد اللاعب أو بيعه بصفة نهائية، خاصة عقب ضم التونسي فخر الدين بن يوسف.