رغم وصول رونالدو.. مانشستر يونايتد رابع المرشحين لتحقيق الدوري الإنجليزي!

استبعد لاعب ليفربول السابق “داني ميرفي”، نادي مانشستر يونايتد من السباق على درع الدوري، وزعم أن الشياطين الحمر، لن ينافسوا على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حتى بعد وصول كريستيانو رونالدو.

لاعب خط الوسط السابق مع الريدز، غير مقتنع بأن المدرب أولي جونار سولشاير لديه ما يكفي للتنافس مع مانشستر سيتي، تشيلسي و ليفربول على درع الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووقع كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد قادماً من يوفنتوس وسط ضجة كبيرة في يوم الإغلاق النهائي للميركاتو الصيفي 2021 بساعات قليلة، وسجل هدفين ضد نيوكاسل عند عودته إلى أولد ترافورد في نهاية الأسبوع الماضي في أول ظهور.

ومع ذلك، يعتقد مورفي أن منافسي ليفربول لا يزالون فريقًا غير متوازن وأشار إلى سجل النادي ضد بقية “الخمسة الكبار” مؤشر على أوراق اعتماد مانشستر يونايتد في المنافسة.

داني ميرفي: مانشستر يونايتد يعاني أمام الخمسة الكبار ورونالدو ليس الحل لكل شيء.

تحدث لاعب ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق لـ Talksport محللا أداء فريق سولشاير وقال “في المواسم القليلة الماضية، كان هناك العديد من المباريات التي سجل فيها الكثير من الأهداف وبدا جيدًا جدًا من منظور هجومي” .

وأوضح داني مورفي مشاكل مانشستر يونايتد بالقول “لقد جاءت مشكلتهم في الموسمين الماضيين، وخاصة الموسم الأخير، عندما يواجهون الخمسة الكبار. يكافحون من أجل الفوز بالمباريات ضد أفضل خصم.”

وتابع “هل يمكنهم نقل عامل الشعور بالسعادة هذا إلى المباريات الكبيرة وتكوين فريق يتمتع بالتوازن الصحيح للتنافس مع تشيلسي وليفربول ومان سيتي؟ لا أعتقد ذلك، حتى مع وجود رونالدو هناك.”

ويعتقد مورفي أن كريستيانو رونالدو وحده ليس الحل، كما أن البرتغالي لا يملك عصا سحرية لكل المشاكل في أولد ترافورد، وأضاف “لا أعتقد أن رونالدو فقط يمنح الفريق التوازن. إنه مهاجم رائع سيسجل الكثير من الأهداف، إنه لاعب رائع. لكن رصيد هذا الفريق والتشكيلة ليست بنفس مستوى الفرق التي قلتها للتو “.

وكافح فريق أولي جونار سولشاير ضد الفرق “الخمسة الكبرى” الأخرى الموسم الماضي، حيث حصل على 11 نقطة من المباريات العشر وحقق انتصارين فقط، عكس فريق يورجن كلوب، الذي حصل على 20 نقطة، على الرغم من مشاكل الإصابات التي تعرض لها خلال الموسم السابق.

ويتصدر الفريقان جدول ترتيب الدوري حاليًا بـ 10 نقاط، جنبًا إلى جنب مع تشيلسي، مع استكمال مانشستر سيتي المراكز الأربعة الأولى، مع أمل مانشستر يونايتد، في أن يتمكن رونالدو من تقريب النادي إلى تحقيق اللقب.