الامارات | تعرف إلى ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي وصراع كريستيانو رونالدو مع محمد صلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي وصراع كريستيانو رونالدو مع محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل النجم المصري تواجده في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي والمنافسة من بداية البطولة وذلك للموسم الخامس على التوالي ومنذ أن تواجد في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2017-2018، بعدما أحرز هدفه الثالث في البطولة هذا العام ليبتعد بفارق هدف واحد فقط عن المتصدرين مايكل أنطونيو لاعب ويست هام، وبرونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد.



وظهر في الصراع بقوة الوافد الجديد للبطولة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي أحرز هدفين في أول مباراة له في البطولة ليعلن عن تواجده بقوة في صراع المنافسة على لقب هداف البطولة، وكان رونالدو قد أحرز هدفين في مرمى ضيفه نيوكاسل يونايتد، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة.



بينما أحرز النجم المصري محمد صلاح الهدف الأول لفريق ليفربول في شباك مضيفه ليدز يونايتد (3-0)، ليرفع رصيده إلى ثلاثة أهداف في الموسم الحالي، وإلى 100 بقميص "الريدز" ويصبح صلاح خامس أسرع لاعب يصل إلى هذا الرقم في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وفيما يلي هدافي البطولة بعد ختام أبرز مباريات الجولة الرابعة وقبل مباراة واحدة فقط تقام اليوم الإثنين بين إيفرتون وبيرنلي.



مايكل أنطونيو – ويست هام – 4

برونو فيرنانديز – مانشستر يونايتد – 4

دومينيك – ايفرتون – 3

محمد صلاح – ليفربول – 3

لوكاكو – تشيلسي – 3

ماسون جرينوود – مانشستر يونايتد – 3

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد – 2

ماني – ليفربول – 2



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