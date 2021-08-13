شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. رنيم وطارق أول زوجين فى موسوعة جينيس بعد التتويج ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إنجاز فريد للرياضة المصرية على وجه العموم وداخل لعبة الاسكواش بصفة خاصة، دخل الزوجان المصريان طارق مؤمن لاعب نادى الجزيرة والمصنف الثالث عالميا لرجال الاسكواش، ورنيم الوليلى المصنفة الأولى للسيدات سابقاً، موسوعة جينيس للأرقام القياسية، على خلفية تتويجهما ببطولة العالم فى الاسكواش، كأول زوجين يتوجان ببطولة عالم معًا وفى نفس اللعبة أيضًا.

وكانت رنيم الوليلى قد حصدت لقب بطولة العالم عام 2017، فيما حصد طارق مؤمن اللقب فى نوفمبر 2019، وفاز طارق مؤمن فى مباراة الدور النهائى على منافسه النيوزيلاندى بول كول المصنف الخامس عالميًا بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 39 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-3, 11-4.

فازت رنيم بلقبها الاحترافى الأول عام 2009، وتوجت بالعديد من الألقاب بما فى ذلك بطولة العالم المفتوحة فى مانشستر عام 2017، وكان إنجاز رنيم الأبرز فى سبتمبر 2015، عندما أصبحت أول لاعبة تزيح الأسطورة الماليزية "نيكول" ديفيد من على قمة التصنيف العالمى بعد تسع سنوات من الهيمنة.

ومثلت رنيم مصر لأول مرة فى بطولة العالم للناشئين عام 2001، وفى عام 2004، مثّلت الفريق الأول للسيدات الذى حلّ رابعًا فى بطولة العالم لفرق الاسكواش التى أقيمت بأمستردام.

وكانت أكبر محطة فى مسيرة رنيم كناشئة عندما فازت ببطولة العالم للناشئين التى أقيمت فى أرانتل، بلجيكا عام 2005.

كما تم اختيار رنيم الوليلى كلاعبة العام من قبل الاتحاد الدولى لناشئات الاسكواش عامى 2004 و2005، ثم عادت عام 2007 لتفوز مرة أخرى ببطولة العالم للناشئين.

ومنذ ديسمبر 2018 استعادت البطلة المصرية صدارة التصنيف العالمى لسيدات الاسكواش على حساب مواطنتها نور الشربينى، وحتى شهر يوليو 2020 حيث أعلنت الاعتزال.