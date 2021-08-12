العودة إلى الديار.. تشيلسي يعلن ضم لوكاكو رسمياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي استعادة مهاجمه البلجيكي الأسبق روميلو لوكاكو قادماً من صفوف إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي.

لوكاكو كان لاعباً في صفوف تشيلسي خلال الفترة ما بين 2011 و2014، ليعود اللاعب ويوقع على عقد يربطه لخمسة مواسم في كتيبة المدرب توماس توخيل.

لوكاكو علق على العودة إلى تشيلسي قائلاً :"أنا مسرور للغاية بالعودة إلى هذا النادي الرائع، لقد كانت رحلة طويلة بالنسبة لي، لقد قدمت إلى هنا كطفل يحتاج إلى تعلم الكثير، والآن عدت بالكثير من الخبرات".

وأنهى لوكاكو :"منذ أن رحلت عن تشيلسي، خضت رحلة طويلة بها الكثير من النجاجات والانكسارات، لكن تلك الخبرات جعلتني أقوى، وسأحاول مساعدة الفريق لجلب المزيد من الألقاب، لا يمكنني الانتظار حتى أنجح معهم".