شكرا لقرائتكم خبر عن وجيه أحمد: محمود أبو الرجال وأمين عمر مرشحان لكأس العالم.. وجاهزون للقمة المتوقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وجيه أحمد رئيس لجنة التحكيم، أن الحكمين أمين عمر ومحمود أبو الرجال مرشحان للمشاركة فى كأس العالم 2022، وكل الحكام الدوليين مرشحون لإدارة مباريات القمة المقبلة.

وقال وجيه أحمد خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" الذى يذاع على قناة أون تايم سبورتس: "إن شاء الله محمود أبو الرجال وأمين عمر سيكونان في كأس العالم المقبل، وفرصة محمود أبو الرجال بنسبة 90% بينما فرصة أمين عمر من 65 لـ70% لتواجد مصطفى غربال ورضوان جيد في منافسة معه لأنهما من شمال أفريقيا".

وأوضح وجيه أحمد: "طلب أحمد مجاهد بتعيين طاقم مصري للقاء الأهلى والزمالك كانت مفاجأة لى، واختيارى لمحمود البنا لأنه كان متوقف عن إدارة مباراة في الدورى قبل 37 يوما من لقاء القمة وأبلغته بقرار اختياره للقمة قبل 3 أيام على المباراة".

وأضاف: "محمود البنا ظهر بشكل رائع في لقاء الأهلى والزمالك بالدور الأول، وكان موفقا وأظهر تعاونه مع حكمى الـvar في لقطة ركلة الجزاء".

وتابع رئيس لجنة الحكام: "اختيار أمين عمر لإدارة مباراة القمة الثانية لتسويقه لأنه مرشح للتحكيم في مونديال كأس العالم 2022، فكان لازم يكون موجودا في مباراة كبيرة مثل مباراة القمة".

وأوضح وجيه أحمد: "مجهز طاقم لإدارة نهائي كأس مصر حال وصول الأهلى والزمالك، بالإضافة لطاقم آخر تحسبا لأى مباراة مقبلة، وفكرة الاستعانة بحكام أجانب لمباريات القمة أمر انتهى ولن يعود مرة أخرى".

وتابع: "طارق مجدى مؤهلا لإدارة أحد لقاءات القمة، وكل الحكام الدوليين باستثناء البنا وأمين عمر مرشحين لإدارة مباريات القمة المقبلة، وإبراهيم نور الدين يقدم أداءً مميزا هذا الموسم ويتعامل مثل معاملة كل الحكام، ومفيش حكم بيطلب إدارة مباراة معينة واللجنة هي التي تقرر إدارة المباريات".