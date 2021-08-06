الامارات | أخبار الأولمبياد.. أصغر رياضية صينية تحرز الذهب بـ 3 غطسات مثالية

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأولمبياد.. أصغر رياضية صينية تحرز الذهب بـ 3 غطسات مثالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدّت المراهقة الصينية، هونغتشان تشوان، ثلاث غطسات مثالية بأداء مذهل وفازت بذهبية مسابقة المنصة الثابتة 10 م في الغطس في أولمبياد طوكيو، أمس. وتفوقت تشوان (14 عاماً)، أصغر رياضية صينية في ألعاب طوكيو، على مواطنتها يوتشي تشين التي حصدت الفضية. وتحمل تشين (15 عاماً) لقب بطولة العالم في هذه المسابقة، وحققت لقب المنصة الثابتة في الزوجي في طوكيو، إلا أنها تخلفت عن هونغتشان، فيما حلت الأسترالية ميليسا ثالثة.

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