الامارات | الوصل يستضيف مصفوت في مباراة ودية

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يستضيف مصفوت في مباراة ودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحل فريق مصفوت ضيفاً على ملعب زعبيل في دبي، لملاقاة نظيره الوصل في المباراة الودية عند الساعة 18:20 من مساء الغد. ويستعد الوصل لخوض منافسات دوري الخليج العربي، ومصفوت للدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى.

وأكد مدرب مصفوت، عبدالغني المهري، أن المباراة ستكون تجربة فنية مهمة، لكونها تأتي أمام فريق يتمتع بمكانة فنية عالية، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «نتطلع لخوض أكثر من مباراة قوية ومع فريق قوي ضمن استعداداتنا الحالية للمكاسب التي من الممكن تحقيقها»، وتابع: هنالك جهود إدارية حثيثة من أجل إقامة معسكر تدريبي خارجي، إلا أن المكان والتوقيت لم يُحسما حتى الآن».

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