شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لـ"الخليج 365.. سيمبا يُعلن اقتراب الأهلي من ضم ميكيسوني بنسبة 90% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مالمو إيريك، نائب رئيس نادى سيمبا التنزانى، أن النادى الأهلي اقترب من ضم اللاعب الموزمبيقى لويس ميكيسوني بنسبة 90% والإعلان خلال الأسبوعين المقبلين.

وقال مالمو إيريك، خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" الذى يذاع على قناة أون تايم سبورتس: "هدفنا كان الوصول إلى نهاية دوري أبطال أفريقيا هذا العام، ولكن خسرنا بـ4 أهداف في جنوب أفريقيا ولكن حاولنا التعديل وفزنا بثلاثة أهداف لم تساعدنا على التأهل والظروف لم تساعدنا، والأهلى فريق كبير في القارة الأفريقية وفريقنا الوحيد الذى فاز عليه".

وأضاف نائب رئيس سيمبا: "هناك مفاوضات كبيرة بين الأهلى وسيمبا حول الموزمبيقى لويس ميكيسونى واقتربت على الانتهاء بنسبة 90%، والأمور تقترب من الحسم والإعلان سيكون خلال الأسبوعين المقبلين".

وأوضح مالمو إيريك: "العلاقات القوية بين المسئولين في سيمبا والنادى الأهلى حسمت الصفقة وليس المقابل المادى فقط وهناك أشياء كثيرة أكثر من المال"، وتابع: "الأهلى سيستفيد كثيرا من إمكانيات ميكسون الذى يمتلك قدرات كبيرة والأهلى سيضيف للأهلى واعتقد أن الصفقة ستشهد نجاحا كبيرا". وهو ما يأتى تأكيدا لانفراد الخليج 365 حول الصفقة وحسمها لصالح الأهلى.. طالع من هنا