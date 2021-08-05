مانشستر سيتي يؤكد تعاقده مع غريليتش "الموهبة الخارقة"

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مانشستر (المملكة المتحدة) : أكد مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم، الخميس تعاقده مع نجم مواطنه أستون فيلا الدولي جاك غريليش في صفقة قياسية قدرتها وسائل الاعلام بقيمة 100 مليون جنيه استرليني (139 مليون دولار، 117 مليون يورو).

وأوضح مانشستر سيتي أن غريليش سيرتدي القميص رقم 10 الذي كان يرتديه الهداف التاريخي للنادي المهاجم الدولي سيرخيو أغويرو المنتقل إلى برشلونة.

وقال غريليش (25 عامًا) "أنا سعيد جدا بالانضمام إلى مانشستر سيتي. سيتي هو أفضل فريق في البلاد مع مدرب يعتبر الأفضل في العالم إنه حلم أصبح حقيقة أن أكون جزءًا من هذا النادي".

ومحا تعاقد مانشستر سيتي مع غريليش أغلى صفقة في تاريخ الاندية الانكليزية والتي كانت عندما دفع جاره مانشستر يونايتد 89 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع لاعب الوسط الدولي الفرنسي بول بوغبا من يوفنتوس الايطالي عام 2016.

وأضاف "على مدى المواسم العشرة الماضية، فاز سيتي بألقاب كبرى باستمرار. مجيء (الإسباني) بيب غوارديولا إلى هنا نقلهم إلى المستوى التالي وكرة القدم التي يلعبها هذا الفريق هي الأكثر إثارة في أوروبا".

وتابع "اللعب تحت قيادة بيب والتعلم منه سيكون أمرًا خاصًا وهذا شيء يريده أي لاعب كرة قدم كبير"، مشيرا إلى أن "المرافق رائعة، وأنا بصراحة لا أطيق الانتظار للبدء ولقاء الجميع وأبدأ اللعب".

وذكرت تقارير صحافية أيضا أن مانشستر سيتي فعٌل البند الجزائي في عقد غريليش ما أجبر استون فيلا على التخلي عن خدماته عندما وصل العرض إلى 100 مليون جنيه استرليني، علما بأن عقده معه كان سينتهي بعد أربع سنوات.

وكان غريليش عاد الى تدريبات فريقه الاثنين الماضي بعد إجازة في دوبروفنيك الكراوتية.

ونشأ غريليش في صفوف استون فيلا وأعير مرة واحدة الى نوتس كاونتي موسم 2013 2014. خاض في صفوف استون فيلا 213 مباراة منذ بداية مسيرته عام 2014 مسجلا 32 هدفا وقام ب43 تمريرة حاسمة.

"موهبة خارقة"

لم يسبق له أن لعب في مسابقة دوري أبطال أوروبا، والانضمام إلى مانشستر سيتي يمنحه فرصة لعرض مواهبه على أعلى مستوى.

أعطى ظهوره في المباريات الأربع لمنتخب بلاده في نهائيات كأس أوروبا 2020 الشهر الماضي لمحة عن الجودة التي أقنعت غوارديولا للقيام بخطوته.

وتكشف صفقة التعاقد مع قائد أستون نوايا مانشستر سيتي قبل الموسم الجديد. قدرة غريليش على فتح الثغرات في الخطوط الدفاعية ستمنح غوارديولا سلاحًا آخر في وقت يتطلع فيه الـسيتيزنس" إلى الدفاع عن لقب الدوري الإنكليزي الممتاز.

يملك غوارديولا أسلحة هجومية فتاكة في تشكيلته بينهم زملاء غريليش في منتخب "الأسود الثلاثة": فيل فودين ورحيم سترلينغ إضافة إلى صانع الألعاب الدولي البلجيكي كيفن دي بروين والبرتغالي برناردو سيلفا والجزائري رياض محرز.

ويبدأ مانشستر سيتي موسمه الجديد السبت المقبل عندما يلاقي ليستر سيتي، بطل مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي، في مسابقة درع المجتمع على ملعب ويمبلي قبل أن يستهل حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري ضد توتنهام يوم 15 آب/أغسطس.

وأشاد مدير كرة القدم في مانشستر سيتي، الإسباني تكسيكي بيغيريستين، بغريليش ووصفه بأنه "موهبة خارقة".

وقال "تطور جاك خلال المواسم القليلة الماضية في صفوف كل من النادي والمنتخب واضح للجميع. موهبته الطبيعية جنبًا إلى جنب مع التزامه بالتطور كلاعب، جعلته أحد أكثر المهاجمين إثارة في عالم كرة القدم اليوم".

واضاف "أنا متأكد من أن الجماهير ستحب رؤيته في فريقنا. بيب يحب الطريقة التي يلعب بها، ونشعر جميعًا أنه مناسب تمامًا لمانشستر سيتي".

وتابع "أسلوبنا وأسلوبه متطابقان تمامًا. أنا متحمس لمشاهدته خلال السنوات القادمة".

واعترف غريليش أنه لم يكن قرارًا سهلاً بمغادرة نادي طفولته في برمنغهام.

وقال "من الواضح أنها كانت أشهرا صعبة لأنني كنت من مشجعي أستون فيلا طوال حياتي".